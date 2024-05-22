Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБинт марлевий ст. Бинт марлевий ст. (314056) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 6,09 грн Без рецепта 1 шт від 6,09 грн 1 шт від 11,92 грн 1 шт від 18,30 грн 1 шт від 10,00 грн 1 шт від 10,63 грн 1 шт від 17,28 грн Більше +3 В наявності в 295 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Екобинт Форма випуску 5 м х 10 см Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бинти стерильнІ