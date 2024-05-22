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Бинт марлевий ст. (314056) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бинт марлевий ст.
Ціна в місті Київ
від 6,09 грн
Без рецепта
1 шт від 6,09 грн 1 шт від 11,92 грн 1 шт від 18,30 грн 1 шт від 10,00 грн 1 шт від 10,63 грн 1 шт від 17,28 грн
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В наявності в 295 аптеках
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Виробник
Форма випуску
5 м х 10 см
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бинти стерильнІ