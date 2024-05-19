БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 5 м х 10 см стерильн., №1 - Київ (110166) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Нє болєй
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Нє болєй
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (72)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Шарикова, 31
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом