Засоби для фіксації зубних протезів

Крем для фиксации зубных протезов Корега

КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Ціни в Київ
від 224,25 грн
В 1123 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Stafford-Miller Ir.L.
Умови продажу
Без рецепта
Вага
70 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/12721 від 29.06.2021