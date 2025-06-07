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Ціни
Засоби для фіксації зубних протезів
Крем для фиксации зубных протезов Корега
Ціни в
Київ
від
224,25
грн
В 1123 аптеках
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Характеристики
Виробник
Stafford-Miller Ir.L.
Умови продажу
Без рецепта
Вага
70 г
Косметичні засоби
4.1.6. Засоби для фіксації зубних протезів
Реєстрація
12.2-18-3/12721 від 29.06.2021
Ціни в
Київ
від
224,25
грн
В 1123 аптеках
Знайти в аптеках
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