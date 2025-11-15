Київ
Крем для фиксации зубных протезов Корега

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
257,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
298,84
Економія при броні: -59,67 грн
239,17 грн
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
275,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
305,53
Економія при броні: -73,17 грн
232,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
297,18
Економія при броні: -57,12 грн
240,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
304,30
Економія при броні: -69,45 грн
234,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Князя Романа, 26
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
291,89
Економія при броні: -49,29 грн
242,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
305,68
Економія при броні: -65,75 грн
239,93 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
275,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
257,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
292,38
Економія при броні: -57,07 грн
235,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
301,99
Економія при броні: -59,34 грн
242,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
257,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
257,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
257,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
297,30
Економія при броні: -57,87 грн
239,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
280,87
Економія при броні: -41,71 грн
239,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
305,96
Економія при броні: -56,11 грн
249,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
260,87 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
286,07
Економія при броні: -8,58 грн
277,49 грн
