Київ
Крем для фиксации зубных протезов Корега

Одеса (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 172 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
293,50
Економія при броні: -31,01 грн
262,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
298,90
Економія при броні: -60,01 грн
238,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Середня, 45
2.4 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
308,32
Економія при броні: -17,48 грн
290,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
290,48
Економія при броні: -17,39 грн
273,09 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
301,82
Економія при броні: -68,25 грн
233,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
299,87
Економія при броні: -66,30 грн
233,57 грн
Софія
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
238,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
264,33 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
303,42
Економія при броні: -76,17 грн
227,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
302,07
Економія при броні: -68,50 грн
233,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
298,16
Економія при броні: -70,02 грн
228,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
291,65
Економія при броні: -61,67 грн
229,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
295,73
Економія при броні: -62,14 грн
233,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
264,33 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
240,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
302,13
Економія при броні: -73,98 грн
228,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
303,07
Економія при броні: -70,02 грн
233,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
294,98
Економія при броні: -61,39 грн
233,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
301,44
Економія при броні: -68,39 грн
233,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК 70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
295,15
Економія при броні: -65,57 грн
229,58 грн
