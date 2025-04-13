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Крем гель для душа
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Крем-гель для душу "Nivea"
Молоко та абрикос 250 мл №1
від
105,10
грн
в 38 аптеках інших міст
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ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
200 мл №1
від
249,62
грн
в 29 аптеках
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ЛАВАНДОВИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
200 мл №1
Немає в наявності
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ТРОЯНДОВИЙ ГАРМОНІЗУЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ
200 мл №1
Немає в наявності
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Форма випуску
Молоко та абрикос
Пакування
200 мл
250 мл
Виробник
Weleda
Байерсдорф Украина
Ціни в
Київ
від
249,62
грн
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Характеристики
Форма випуску
Молоко та абрикос
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
11 Засоби для ванни та душу
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