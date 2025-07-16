Київ
Крем гель для душа

Крем гель для душа

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 39 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
324,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
370,00
Економія при броні: -105,40 грн
264,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
2.7 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
3.1 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
318,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
399,40 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
5.2 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
324,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щусєва, 32
6.7 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
318,24 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
6.8 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Стальського, 22/10
6.9 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
316,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
316,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
8.4 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
8.9 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
324,00 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
9.2 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
399,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
9.4 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
317,79 грн
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