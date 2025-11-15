Крем гель для душа

Київ
Доступно в 34 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
86.0 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
110.9 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
132.2 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
133.7 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
133.7 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
136.7 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
136.8 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
137.0 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
137.0 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
137.7 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
137.7 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
399,40
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
138.1 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
138.2 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
138.3 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
399,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
138.5 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
257.0 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
312,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
312.2 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
313,83
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.3 км
ЦИТРУСОВИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Weleda
399,40
грн
Забронювати
