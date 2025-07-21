Маммодол (Mammodol)
Маммодол інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується в комплексній терапії дисгормональних захворювань молочних залоз, при мастодинії, а також з метою догляду за шкірою молочних залоз. Активні компоненти крему сприяють усуненню болю, набряклості, відчуття важкості та дискомфорту в молочних залозах, зменшують проникність стінок судин, підтримують пружність та еластичність шкіри молочних залоз, попереджають її передчасне старіння, проявляють антиоксидантний ефект. Застосування крему запобігає появі стріїв на шкірі грудей після годування.
Склад
Екстракт фукуса, екстракт живокосту, екстракт каштану, пантенол, вітамін Е, вітамін А, ефірна олія лаванди, ефірна олія фенхелю, допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Екстракт фукуса — це скарбниця біологічно активних речовин, корисних мінералів і вітамінів для шкіри. Фукус має протизапальну, антисептичну, регенеруючу дію. У складі екстракту фукуса величезний набір мікро- і макроелементів, а крім цього, він містить майже всі необхідні нашій шкірі вітаміни і збалансований комплекс органічних кислот. Перевагою екстракту є і те, що в ньому збережені унікальні полісахариди, які рідко зустрічаються у наземних рослин. Завдяки великому вмісту вітамінів екстракт фукуса ефективно насичує шкіру поживними речовинами, надає шкірі пружність, характеризується зволожуюючими і омолоджуюючими властивостями, знімає набряклість, виводить зі шкіри шкідливі речовини і токсини.
Екстракт живокосту надає протипухлинну, регенеруючу, знеболюючу, протизапальну дію. Алантоїн, що міститься в рослині, стимулює природну регенерацію клітин. Рекомендований для зниження больового симптому. Екстракт живокосту призначають при затвердінні молочної залози у матерів-годувальниць.
Екстракт каштана має протизапальну, знеболюючу дію. Есцин, що міститься в каштані, має виражену протизапальну, протинабрякову та знеболювальну дію. Екстракт каштана усуває осередки запалення, сприяє розсмоктуванню пухлини, прискорює процес ранозагоєння.
Спосіб застосування
У комплексній терапії дисгормональних захворювань молочних залоз: невелику кількість крему наносити на шкіру молочних залоз 2 рази на день легкими круговими рухами. Процедуру проводити протягом 1–3 місяців. В подальшому тривалість застосування крему узгоджувати з лікарем. З метою зняття передменструальної напруги, при мастодинії крем наносити за 10–12 днів до початку менструації.
З метою запобігання виникнення стріїв на шкірі грудей після годування крем рекомендується наносити на шкіру молочних залоз 1–2 рази на день протягом усього терміну вагітності. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря. Застосування крему під час годування грудьми рекомендується після консультації з лікарем, наносити крем на поверхню шкіри молочної залози 2 рази на день, перед годуванням крем змити з поверхні шкіри.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів.
Форма випуску
Крем туба 70 мл
Термін придатності
24 місяці