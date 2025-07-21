У комплексній терапії дисгормональних захворювань молочних залоз: невелику кількість крему наносити на шкіру молочних залоз 2 рази на день легкими круговими рухами. Процедуру проводити протягом 1–3 місяців. В подальшому тривалість застосування крему узгоджувати з лікарем. З метою зняття передменструальної напруги, при мастодинії крем наносити за 10–12 днів до початку менструації.

З метою запобігання виникнення стріїв на шкірі грудей після годування крем рекомендується наносити на шкіру молочних залоз 1–2 рази на день протягом усього терміну вагітності. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря. Застосування крему під час годування грудьми рекомендується після консультації з лікарем, наносити крем на поверхню шкіри молочної залози 2 рази на день, перед годуванням крем змити з поверхні шкіри.