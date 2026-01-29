Харків
Маммодол (Mammodol)

Маммодол (Mammodol)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 145 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
523,00
Економія при броні: -114,02 грн
408,98 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
522,80
Економія при броні: -57,77 грн
465,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.3 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
454,36
Економія при броні: -19,36 грн
435,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.3 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
575,10
Економія при броні: -107,70 грн
467,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.4 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
523,00
Економія при броні: -26,62 грн
496,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.4 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
532,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.6 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
532,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
482,52
Економія при броні: -19,98 грн
462,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
1.0 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
513,52
Економія при броні: -29,20 грн
484,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
1.0 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
481,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.6 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
521,40
Економія при броні: -26,45 грн
494,95 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.6 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
520,40
Економія при броні: -49,20 грн
471,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
1.7 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
523,00
Економія при броні: -26,62 грн
496,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.7 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
460,16
Економія при броні: -25,06 грн
435,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
459,66
Економія при броні: -24,33 грн
435,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
484,30
Економія при броні: -75,32 грн
408,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.8 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
522,80
Економія при броні: -49,70 грн
473,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
1.8 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
562,90
Економія при броні: -31,81 грн
531,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
1.8 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
532,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.8 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
523,00
Економія при броні: -49,42 грн
473,58 грн
ГоловнаКошикОбране