Чернігів
Маммодол (Mammodol)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.1 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
532,80
грн
Забрати 30.01 після 18:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.2 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
486,09
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
496,12
Економія при броні:
-14,88 грн
481,24
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.2 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
541,30
Економія при броні:
-18,70 грн
522,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.3 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
541,30
Економія при броні:
-18,70 грн
522,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.3 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
532,80
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
559,54
Економія при броні:
-28,31 грн
531,23
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.4 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
532,80
грн
Забрати 30.01 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.5 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
492,99
Економія при броні:
-27,95 грн
465,04
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.6 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
532,80
грн
Забрати 31.01 після 18:00
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.6 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
573,60
Економія при броні:
-62,97 грн
510,63
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
532,80
грн
Забрати 30.01 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.7 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
515,53
Економія при броні:
-31,33 грн
484,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.7 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
506,52
Економія при броні:
-20,42 грн
486,10
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.7 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
501,97
Економія при броні:
-15,94 грн
486,03
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.8 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
532,80
грн
Забрати 30.01 після 18:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.8 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
486,09
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.9 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
491,04
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.9 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
501,93
Економія при броні:
-16,97 грн
484,96
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.9 км
МАММОДОЛ КРЕМ крем туба 70 мл №1
Фармаком
532,80
грн
Забрати 30.01 після 15:00
