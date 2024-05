Дефлю Сільвер Ніс спрей. Колоїдне срібло володіє широким спектром антибактеріальної, противірусної та протигрибкової активності, тому може сприяти пригніченню багатьох патогенів на слизовій оболонці носа. Бактерицидну активність in vitro щодо Staphylococcus aureus спостерігають при концентрації наночастинок колоїдного срібла 45–50 ppm (45–50 mg/l (мг/л)).

При місцевому (назальному) застосуванні колоїдний р-н срібла виявляє тимчасову передбачувану дію щодо вірусів, бактерій, грибів на слизовій оболонці носа, але не впливає на функції органів і систем організму.

Колоїдне срібло може виявляти віруліцидну дію проти вірусу грипу та інших вірусів, а також в’яжучу дію.

Екстракт ісландського моху (Cetraria islandica) має протизапальні і антибактеріальні властивості. Дубильні речовини моху чинять в’яжучу дію, сприяють зменшенню проникності судин слизової оболонки носа, усуненню набряку і покращенню носового дихання.

D-пантенол, вітамін Е і вітамін А усувають відчуття подразнення слизової оболонки носа.

Дефлю Сільвер горло.Колоїдне срібло має широкий спектр антибактеріальної, противірусної та протигрибкової активності, тому може сприяти пригніченню багатьох патогенів на слизовій оболонці горла і ротової порожнини. Бактерицидну активність in vitro щодо Staphylococcus aureus спостерігають при концентрації наночастинок колоїдного срібла 45–50 ppm (45–50 mg/l (мг/л)).

При місцевому застосуванні (в ротовій порожнині) колоїдний р-н срібла виявляє тимчасову прогнозовану дію проти вірусів, бактерій, грибів на слизовій оболонці горла і ротової порожнини, але не впливає на функції органів і систем організму.

Колоїдне срібло може мати вірулоцидну дію проти вірусу грипу та інших вірусів, а також в’яжучу дію.

Екстракт ісландського моху (Cetraria islandica) володіє протизапальними і антибактеріальними властивостями. Дубильні речовини моху виявляють в’яжучу дію, сприяють зменшенню проникності судин слизової оболонки, усунення її набряку.

D-пантенол, вітамін Е і вітамін А усувають відчуття подразнення слизової оболонки горла і ротової порожнини.