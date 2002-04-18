Дефлю® Сільвер (Deflu® Silver) (312145) - інструкція із застосування Медичні вироби
Дефлю Сільвер інструкція із застосування
Характеристика
Дефлю Сільвер Ніс спрей. Колоїдне срібло володіє широким спектром антибактеріальної, противірусної та протигрибкової активності, тому може сприяти пригніченню багатьох патогенів на слизовій оболонці носа. Бактерицидну активність in vitro щодо Staphylococcus aureus спостерігають при концентрації наночастинок колоїдного срібла 45–50 ppm (45–50 mg/l (мг/л)).
При місцевому (назальному) застосуванні колоїдний р-н срібла виявляє тимчасову передбачувану дію щодо вірусів, бактерій, грибів на слизовій оболонці носа, але не впливає на функції органів і систем організму.
Колоїдне срібло може виявляти віруліцидну дію проти вірусу грипу та інших вірусів, а також в’яжучу дію.
Екстракт ісландського моху (Cetraria islandica) має протизапальні і антибактеріальні властивості. Дубильні речовини моху чинять в’яжучу дію, сприяють зменшенню проникності судин слизової оболонки носа, усуненню набряку і покращенню носового дихання.
D-пантенол, вітамін Е і вітамін А усувають відчуття подразнення слизової оболонки носа.
Дефлю Сільвер Ніс краплі. Колоїдне срібло володіє широким спектром противірусної, антибактеріальної та протигрибкової активності, тому може сприяти пригніченню багатьох патогенів на слизовій оболонці носа.
Бактерицидну активність in vitro щодо Staphylococcus aureus спостерігають при концентрації наночастинок колоїдного срібла 45–50 ppm (45–50 mg/l (мг/л)).
При місцевому (назальному) застосуванні колоїдний р-н срібла виявляє тимчасову дію проти вірусів, бактерій, грибів на слизовій оболонці носа, але не впливає на функції органів і систем організму.
Колоїдне срібло може мати вірулоцидну дію проти вірусу грипу та інших вірусів, а також в’яжучу дію.
Дефлю Сільвер горло.Колоїдне срібло має широкий спектр антибактеріальної, противірусної та протигрибкової активності, тому може сприяти пригніченню багатьох патогенів на слизовій оболонці горла і ротової порожнини. Бактерицидну активність in vitro щодо Staphylococcus aureus спостерігають при концентрації наночастинок колоїдного срібла 45–50 ppm (45–50 mg/l (мг/л)).
При місцевому застосуванні (в ротовій порожнині) колоїдний р-н срібла виявляє тимчасову прогнозовану дію проти вірусів, бактерій, грибів на слизовій оболонці горла і ротової порожнини, але не впливає на функції органів і систем організму.
Колоїдне срібло може мати вірулоцидну дію проти вірусу грипу та інших вірусів, а також в’яжучу дію.
Екстракт ісландського моху (Cetraria islandica) володіє протизапальними і антибактеріальними властивостями. Дубильні речовини моху виявляють в’яжучу дію, сприяють зменшенню проникності судин слизової оболонки, усунення її набряку.
D-пантенол, вітамін Е і вітамін А усувають відчуття подразнення слизової оболонки горла і ротової порожнини.
Рекомендації по використанню
Дефлю Сільвер Ніс спрей. Призначений для використання як допоміжного засобу при нежиті, що супроводжує аденоїдит, риніт, риносинусит. Сприяє полегшенню перебігу нежитю за рахунок прогнозованої дії на слизову оболонку носа, без допомоги фармакологічних, імунологічних і метаболічних засобів, але з можливим сприяння їх активності.
Спосіб застосування і дози: лише для місцевого (назального) використання.
Струснути флакон і зняти захисний ковпачок. При першому застосуванні зробити 1–2 пробних розпилення у повітря. При вертикальному положенні голови зробити по одному впорскуванню у кожний носовий хід.
У перші два дні захворювання застосовувати по 1–2 впорскуванню 5–6 разів на добу, потім по 1–2 впорскуванню 3–4 рази на добу.
Курс лікування становить 5–10 днів.
Лише для місцевого (назального) застосування.
Дефлю Сільвер Ніс краплі. Призначений для використання як допоміжного засобу при нежиті, що супроводжує аденоїдит, риніт, риносинусит. Сприяє полегшенню перебігу нежитю за рахунок прогнозованої дії на слизову оболонку носа, без допомоги фармакологічних, імунологічних і метаболічних засобів, але з можливим сприянням їх активності.
Спосіб використання і дози: лише для місцевого (назального) застосування.
Струснути флакон перед початком застосування.
У перші два дні захворювання застосовувати по 1–2 краплі 5–6 разів на добу, потім по 1–2 краплі 3–4 рази на добу.
Курс лікування становить 5–10 днів.
Дефлю Сільвер горло. Використовується як допоміжний засіб, який сприяє полегшенню перебігу гострих і хронічних уражень горла і ротової порожнини, що супроводжують тонзиліт, фарингіт, ларингіт, стоматит, за рахунок прогнозованої дії на слизову оболонку, без допомоги фармакологічних, імунологічних та метаболічних засобів, але з можливістю сприяння їх активності.
Спосіб використання і дози: лише для місцевого застосування.
Перед використанням необхідно підготувати розпилювач — перевести сопло розпилювача в горизонтальне положення і провести 2–3 контрольних розпилення в повітря в бік, протилежний від очей. Впорскування проводити при вертикальному положенні голови.
Використовувати у дітей віком від 4 років — по 1–2 розпилення;
у дітей віком від 12 років і дорослих — по 2–3 розпилення на слизову оболонку ротової порожнини і глотки 3–4 рази на добу. Застосовувати у дітей під наглядом дорослих.
Загальний курс використання становить 5–10 днів.
Побічна дія
- Дефлю Сільвер Ніс спрей: використання у дітей віком до 3 років; підвищена чутливість до компонентів.
- Дефлю Сільвер Ніс краплі: використання у дітей віком до 1 року; підвищена чутливість до компонентів.
- Дефлю Сільвер Горло: використання у дітей віком до 4 років; підвищена чутливість до компонентів.
Особливості застосування
не використовувати Дефлю Сільвер Ніс спрей у разі пошкодження флакона чи після закінчення терміну придатності;
- не розбирати розпилювач на частини; якщо такий випадок стався — медичний виріб не використовувати;
- у людей з підвищеною чутливістю до компонентів медичного виробу можлива поява алергічних реакцій;
- при випадковому потраплянні в очі промити великою кількістю проточної води
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Не застосовувати препарат Дефлю Сільвер Ніс краплі в разі пошкодження флакона чи після закінчення терміну придатності;
- у людей з підвищеною чутливістю до компонентів медичного виробу можлива поява алергічних реакцій;
- при випадковому потраплянні в очі промити великою кількістю чистої води.
Не застосовувати препарат Дефлю Сільвер горло в разі пошкодження флакона чи після закінчення терміну придатності;
- не розбирати розпилювач на запчастини; якщо такий випадок стався, медичний виріб не використовувати;
- уникати потрапляння в очі, при випадковому потраплянні в очі промити великою кількістю чистої води.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці при температурі 5–2 °С у сухому, захищеному від дії прямого сонячного світла та недоступному для дітей місці.