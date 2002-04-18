Дефлю Сільвер Ніс спрей. Призначений для використання як допоміжного засобу при нежиті, що супроводжує аденоїдит, риніт, риносинусит. Сприяє полегшенню перебігу нежитю за рахунок прогнозованої дії на слизову оболонку носа, без допомоги фармакологічних, імунологічних і метаболічних засобів, але з можливим сприяння їх активності.

Спосіб застосування і дози : лише для місцевого (назального) використання.

Струснути флакон і зняти захисний ковпачок. При першому застосуванні зробити 1–2 пробних розпилення у повітря. При вертикальному положенні голови зробити по одному впорскуванню у кожний носовий хід.

У перші два дні захворювання застосовувати по 1–2 впорскуванню 5–6 разів на добу, потім по 1–2 впорскуванню 3–4 рази на добу.

Курс лікування становить 5–10 днів.

Лише для місцевого (назального) застосування.

Дефлю Сільвер Ніс краплі. Призначений для використання як допоміжного засобу при нежиті, що супроводжує аденоїдит, риніт, риносинусит. Сприяє полегшенню перебігу нежитю за рахунок прогнозованої дії на слизову оболонку носа, без допомоги фармакологічних, імунологічних і метаболічних засобів, але з можливим сприянням їх активності.

Спосіб використання і дози : лише для місцевого (назального) застосування.

Струснути флакон перед початком застосування.

У перші два дні захворювання застосовувати по 1–2 краплі 5–6 разів на добу, потім по 1–2 краплі 3–4 рази на добу.

Курс лікування становить 5–10 днів.

Дефлю Сільвер горло. Використовується як допоміжний засіб, який сприяє полегшенню перебігу гострих і хронічних уражень горла і ротової порожнини, що супроводжують тонзиліт, фарингіт, ларингіт, стоматит, за рахунок прогнозованої дії на слизову оболонку, без допомоги фармакологічних, імунологічних та метаболічних засобів, але з можливістю сприяння їх активності.

Спосіб використання і дози : лише для місцевого застосування.

Перед використанням необхідно підготувати розпилювач — перевести сопло розпилювача в горизонтальне положення і провести 2–3 контрольних розпилення в повітря в бік, протилежний від очей. Впорскування проводити при вертикальному положенні голови.

Використовувати у дітей віком від 4 років — по 1–2 розпилення;

у дітей віком від 12 років і дорослих — по 2–3 розпилення на слизову оболонку ротової порожнини і глотки 3–4 рази на добу. Застосовувати у дітей під наглядом дорослих.

Загальний курс використання становить 5–10 днів.