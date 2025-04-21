Дефлю® Сільвер (Deflu® Silver)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,72
Економія при броні: -60,96 грн
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
234,66
Економія при броні: -56,18 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
263,06
Економія при броні: -62,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,20
Економія при броні: -51,70 грн
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,40
Економія при броні: -50,40 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
258,80
Економія при броні: -56,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,24
Економія при броні: -60,33 грн
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
234,19
Економія при броні: -55,71 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
262,54
Економія при броні: -61,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
231,60
Економія при броні: -51,10 грн
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,70
Економія при броні: -47,70 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
259,30
Економія при броні: -57,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,20
Економія при броні: -51,70 грн
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,70
Економія при броні: -47,70 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
258,80
Економія при броні: -56,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
241,60
Економія при броні: -61,10 грн
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,40
Економія при броні: -50,40 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
270,80
Економія при броні: -68,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,00
Економія при броні: -58,36 грн
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
231,96
Економія при броні: -53,48 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
259,95
Економія при броні: -59,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
231,82
Економія при броні: -57,67 грн
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,78
Економія при броні: -52,30 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
231,71
Економія при броні: -18,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,20
Економія при броні: -51,70 грн
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,70
Економія при броні: -47,70 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
260,30
Економія при броні: -58,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
229,60
Економія при броні: -49,10 грн
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,40
Економія при броні: -50,40 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
257,30
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
234,80
Економія при броні: -60,16 грн
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,75
Економія при броні: -54,68 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
262,04
Економія при броні: -60,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,59
Економія при броні: -58,82 грн
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,54
Економія при броні: -53,47 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
260,69
Економія при броні: -59,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,90
Економія при броні: -50,40 грн
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,40
Економія при броні: -50,40 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
257,30
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дефлю® сільвер горло спрей 30 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,88
Економія при броні: -58,69 грн
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,92
Економія при броні: -59,08 грн
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС спрей 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
261,06
Економія при броні: -66,04 грн