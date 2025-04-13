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Дитячі зубні пасти, гелі та порошки
Зубна паста Бетадент (Toothpaste Betadent)
8 препаратів
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Зубна паста Betadent Strawberry Junior 6+
75 мл №1
Betafarma
від
137,85
грн
в 24 аптеках
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Зубна паста Betadent Baby Pear 0-3
75 мл №1
Betafarma
від
137,76
грн
в 24 аптеках
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Зубна паста Betadent Raspberry Kids 3-6
75 мл №1
Betafarma
від
137,83
грн
в 22 аптеках
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Зубна паста Betadent Total
100 мл №1
Betafarma
від
140,88
грн
в 18 аптеках
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Зубна паста Betadent Soft
100 мл №1
Betafarma
від
140,77
грн
в 18 аптеках
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Зубна паста Betadent Gums
100 мл №1
Betafarma
від
145,36
грн
в 17 аптеках
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Зубна паста Betadent Natural
100 мл №1
Betafarma
від
149,84
грн
в 17 аптеках
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Зубна паста Betadent White
100 мл №1
Betafarma
від
141,00
грн
в 17 аптеках
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Пакування
75 мл
100 мл
Ціни в
Київ
від
137,76
грн
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Характеристики
Виробник
Betafarma
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
4.1.1.3. Дитячі зубні пасти, гелі та порошки
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