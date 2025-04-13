Дитячі зубні пасти, гелі та порошки

Зубна паста Бетадент (Toothpaste Betadent)

8 препаратівЗнайти все в аптеках
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Зубна паста Betadent Strawberry Junior 6+
Зубна паста Betadent Strawberry Junior 6+
75 мл №1
Betafarma
від 137,85 грн
в 24 аптеках
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Зубна паста Betadent Baby Pear 0-3
Зубна паста Betadent Baby Pear 0-3
75 мл №1
Betafarma
від 137,76 грн
в 24 аптеках
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Зубна паста Betadent Raspberry Kids 3-6
Зубна паста Betadent Raspberry Kids 3-6
75 мл №1
Betafarma
від 137,83 грн
в 22 аптеках
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Зубна паста Betadent Total
Зубна паста Betadent Total
100 мл №1
Betafarma
від 140,88 грн
в 18 аптеках
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Зубна паста Betadent Soft
Зубна паста Betadent Soft
100 мл №1
Betafarma
від 140,77 грн
в 18 аптеках
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Зубна паста Betadent Gums
Зубна паста Betadent Gums
100 мл №1
Betafarma
від 145,36 грн
в 17 аптеках
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Зубна паста Betadent Natural
Зубна паста Betadent Natural
100 мл №1
Betafarma
від 149,84 грн
в 17 аптеках
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Зубна паста Betadent White
Зубна паста Betadent White
100 мл №1
Betafarma
від 141,00 грн
в 17 аптеках
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Ціни в Київ
від 137,76 грн
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Характеристики
Виробник
Betafarma
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби