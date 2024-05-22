Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам Натур мед цибульно-часниковий комплекс Бальзам Натур мед цибульно-часниковий комплекс (310935) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 84,20 грн Без рецепта 1 шт від 84,20 грн 1 шт від 83,67 грн В наявності в 158 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Георг Біосистеми Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери) 3.4.2. Додаткові засоби