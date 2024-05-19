Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЦИБУЛЕВО-ЧАСНИКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХОГО ТА УШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЦИБУЛЕВО-ЧАСНИКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХОГО ТА УШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ" 200 мл - Київ (344731) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
89,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
95,15 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
99,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
84,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 22
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щусєва, 8
Всього: упаковка (1)
92,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 6
Всього: упаковка (1)
89,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
89,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Всього: упаковка (1)
86,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
89,14 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (1)
90,63
Економія: -6,96 грн
83,67 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 12
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65
Всього: упаковка (1)
90,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
87,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
109,75
Економія: -19,83 грн
89,92 грн