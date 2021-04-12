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Вода міцелярна (Micellar water) (310734) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Вода міцелярна (Micellar water)
Ціна в місті Київ
від 309,23 грн
Без рецепта
1 шт від 309,23 грн 1 шт від 289,76 грн 1 шт від 74,18 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 94 аптеках
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-3/26397 від 26.11.2020