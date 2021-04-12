Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяВода міцелярна (Micellar water) Вода міцелярна (Micellar water) (310734) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 309,23 грн Без рецепта 1 шт від 309,23 грн 1 шт від 289,76 грн 1 шт від 74,18 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 94 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Elfa Pharm Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон Реєстраційне посвідчення 12.2-18-3/26397 від 26.11.2020