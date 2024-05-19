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Prebio Sensilique Вода мицеллярная для обличчя "Pharmaceris A" 200 мл - Київ (809796) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
354,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
358,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
357,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
327,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
400,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
400,89 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
314,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (1)
289,76 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
304,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
327,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
304,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
369,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: упаковка (1)
370,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
329,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
355,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
Всього: упаковка (1)
370,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
330,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
Всього: упаковка (1)
314,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
357,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (1)
369,90 грн