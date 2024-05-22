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Косметичні засобиДитяча косметикаБальзам для губ дитячий Енжі (Lip balm for children Enjee)

Бальзам для губ дитячий Енжі (Lip balm for children Enjee) (310521) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам для губ дитячий Енжі (Lip balm for children Enjee)
Ціна в місті Київ
від 27,80 грн
Без рецепта
1 шт від 27,80 грн 1 шт від 30,40 грн 1 шт від 26,98 грн
В наявності в 90 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Вітамінний
Об'єм
6 мл
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика