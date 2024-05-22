Косметичні засобиДитяча косметикаБальзам для губ дитячий Енжі (Lip balm for children Enjee) Бальзам для губ дитячий Енжі (Lip balm for children Enjee) (310521) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 27,80 грн Без рецепта 1 шт від 27,80 грн 1 шт від 30,40 грн 1 шт від 26,98 грн В наявності в 90 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Красота та Здоров'я Форма випуску Вітамінний Об'єм 6 мл Косметичні засоби 05 Дитяча косметика