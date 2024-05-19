Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДІТЕЙ "EN'JEE"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДІТЕЙ "EN'JEE" ягідний аплікатор роликовий 6 мл - Київ (196657) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
38,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (3)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (5)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (6)
34,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (5)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
35,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
37,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
30,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (5)
39,30 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (5)
37,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (5)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
33,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
31,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
37,40 грн
Маргарита
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
40,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
34,00 грн