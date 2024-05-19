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Косметичні засобиДитяча косметикаБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДІТЕЙ "EN'JEE"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДІТЕЙ "EN'JEE" вітамінний аплікатор роликовий 6 мл - Київ (196658) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (7)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (4)
38,60
Економія: -1,16 грн
37,44 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (4)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (3)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (2)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (1)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (4)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (5)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн