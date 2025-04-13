Використовується при запаленнях і набряках суглобів, зв'язок і м'язів; прострілах у спині та попереку; спортивних і інших ушкодженнях суглобів, а також для зняття м'язової втоми після великих фізичних навантажень. Як допоміжний засіб при лікуванні артритів, поліартритів, остеохондрозі, для розсмоктування сольових відкладень при подагрі.