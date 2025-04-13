Косметичні засоби для здоров'я

Золотий вус гель-бальзам для тіла з сабельником

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС" 75 мл із шабельником №1
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від 50,03 грн
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Характеристики
Виробник
Флора-Фарм
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби

Золотий вус гель-бальзам для тіла з сабельником інструкція із застосування

Склад

Екстракти колізії (золотий вус), сабельника, звіробою, хмелю, буркуну, скипидар, камфора, ефірні масла: ялівця, сосни, м'яти.

Показання

Використовується при запаленнях і набряках суглобів, зв'язок і м'язів; прострілах у спині та попереку; спортивних і інших ушкодженнях суглобів, а також для зняття м'язової втоми після великих фізичних навантажень. Як допоміжний засіб при лікуванні артритів, поліартритів, остеохондрозі, для розсмоктування сольових відкладень при подагрі.

Спосіб застосування

2–3 рази в день невелика кількість (приблизно 1 см) гелю-бальзаму втирати в області суглобів. Гель-бальзам проникає в шкіру протягом 1–2 хв.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів гелю-бальзаму.