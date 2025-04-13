Золотий вус гель-бальзам для тіла з сабельником
Характеристики
Виробник
Флора-Фарм
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
Золотий вус гель-бальзам для тіла з сабельником інструкція із застосування
Склад
Екстракти колізії (золотий вус), сабельника, звіробою, хмелю, буркуну, скипидар, камфора, ефірні масла: ялівця, сосни, м'яти.
Показання
Використовується при запаленнях і набряках суглобів, зв'язок і м'язів; прострілах у спині та попереку; спортивних і інших ушкодженнях суглобів, а також для зняття м'язової втоми після великих фізичних навантажень. Як допоміжний засіб при лікуванні артритів, поліартритів, остеохондрозі, для розсмоктування сольових відкладень при подагрі.
Спосіб застосування
2–3 рази в день невелика кількість (приблизно 1 см) гелю-бальзаму втирати в області суглобів. Гель-бальзам проникає в шкіру протягом 1–2 хв.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів гелю-бальзаму.