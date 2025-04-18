Київ
Про товар
Ціни
Золотий вус гель-бальзам для тіла з сабельником
Золотий вус гель-бальзам для тіла з сабельником
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Доступно в 3 аптеках у Харків
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
6.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС" 75 мл №1
Флора-Фарм
59,80
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Харків, пл. Захисників України, 2-А
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС" 75 мл №1
Флора-Фарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС" 75 мл №1
Флора-Фарм
В містах поряд
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
196.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС" 75 мл №1
Флора-Фарм
60,90
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
310.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС" 75 мл №1
Флора-Фарм
56,60
Економія при броні:
-6,60 грн
50,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
336.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС" 75 мл №1
Флора-Фарм
55,00
Економія при броні:
-2,00 грн
53,00
грн
Забронювати
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
872.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС" 75 мл №1
Флора-Фарм
60,90
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
765.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС" 75 мл №1
Флора-Фарм
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню