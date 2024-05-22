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Глина косметична Дермаглін (Cosmetic clay Dermaglin) (309389) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Глина косметична Дермаглін (Cosmetic clay Dermaglin)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Маска
Вага
20 г
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою 1.6. Антивікова косметика