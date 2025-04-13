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Дитяча косметика
Крем дитячий Солодкоїжка (Cream for kids Сладкоежка)
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від
12,66
грн
В 8 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Аромат
Умови продажу
Без рецепта
Вага
44 г
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
12,66
грн
В 8 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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