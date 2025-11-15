Київ
Крем дитячий Солодкоїжка (Cream for kids Сладкоежка)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
3.9 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
26,32
Економія при броні:
-1,30 грн
25,02
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
133.8 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
20,16
Економія при броні:
-1,26 грн
18,90
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
188.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
19,95
Економія при броні:
-0,80 грн
19,15
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
227.4 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
20,68
Економія при броні:
-0,68 грн
20,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
228.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
14,14
Економія при броні:
-0,48 грн
13,66
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Першотравневе, вул. Вишнева, 2-А
35.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
