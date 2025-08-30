Київ
Крем дитячий Солодкоїжка (Cream for kids Сладкоежка)

Київ (адресу не вказано)
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
226.1 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
20,03
Економія при броні: -0,98 грн
19,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
258.1 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
20,72
Економія при броні: -0,82 грн
19,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
263.7 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
19,55
Економія при броні: -0,74 грн
18,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
299.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
19,91
Економія при броні: -1,10 грн
18,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
356.5 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
24,36
Економія при броні: -1,33 грн
23,03 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
406.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
406.7 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Першотравневе, вул. Вишнева, 2-А
408.9 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "СЛАДКОЕЖКА" 44 г №1
Аромат
