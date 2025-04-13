Крем силіконовий д/рук (Cream Силиконовий for hands)
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Інструкція вказана для КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Крем силіконовий д/рук інструкція із застосування
Інструкція вказана для КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Склад
Вода, гліцерин, диметикон, олія парфумерне, стеаринова кислота, пальмітинова кислота, емульсійний віск, гліцерил стеарат, натрій лаурилсульфат, ДМДМ гидантоин, коричнева спирт.
Характеристики
Виробник
Амальгама Люкс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
40 мл
Косметичні засоби