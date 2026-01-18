Київ
Крем силіконовий д/рук (Cream Силиконовий for hands)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
33,00
грн
Народна аптека
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
29,00
грн
Аптека інтернет цін
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
33,00
грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
34,00
грн
Аптека інтернет цін
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
71.0 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
34,00
грн
Аптека копійка
Павлоград, вул. Центральна, 59
91.4 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
14,78
Економія при броні:
-0,55 грн
14,23
грн
Аптека низьких цін
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
187.3 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
30,25
Економія при броні:
-1,94 грн
28,31
грн
Народна аптека
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
35,00
грн
Аптека низьких цін
Харків, вул. Бекетова, 21
248.6 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
22,58
Економія при броні:
-1,35 грн
21,23
грн
Аптека акс соціальна
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
372.8 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
30,00
грн
Аптека інтернет цін
Бориспіль, вул. Головатого, 20
415.2 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
33,00
грн
Аптека інтернет цін
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
433.7 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
33,00
грн
Аптека інтернет цін
Бровари, бульв. Незалежності, 7
434.2 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
33,00
грн
Аптека інтернет цін
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
438.1 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
33,00
грн
Аптека інтернет цін
Київ, просп. Червоної Калини, 15
444.2 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
33,00
грн
Аптека інтернет цін
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
450.7 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
33,00
грн
Аптека інтернет цін
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
687.8 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
34,00
грн
Аптека низьких цін
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
714.2 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
30,10
Економія при броні:
-1,24 грн
28,86
грн
Аптека низьких цін
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
846.4 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
29,45
Економія при броні:
-1,14 грн
28,31
грн
Аптека
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
726.8 км
КРЕМ "СИЛІКОНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
