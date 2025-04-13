Крем гліцериновий д/рук (Cream Глицериновый for hands)
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Інструкція вказана для КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Крем гліцериновий д/рук інструкція із застосування
Інструкція вказана для КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Склад
Вода, рослинна олія, гліцерин, емульсійний віск, гліцерил стеарат, стеаринова кислота, пальмітинова кислота, триетаноламін, віддушка, феноксіетанол, метилпарабен, етілпарабен, бутилпарабен, пропілпарабен, ізобутілпарабен.
Характеристики
Виробник
Амальгама Люкс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
40 мл
Косметичні засоби