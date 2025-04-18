Крем гліцериновий д/рук (Cream Глицериновый for hands)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
25,47
Економія при броні: -1,43 грн
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
41,59
Економія при броні: -2,33 грн
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
В містах поряд
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Суми, вул. Іллінська, 35
145.6 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
46,37
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
32,00
Економія при броні: -6,00 грн
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
49,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
223.4 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
24,84
Економія при броні: -1,66 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
24,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
26,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
255.2 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
46,66
Економія при броні: -2,72 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
256.5 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
45,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
26,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
285.6 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
39,56
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
300.7 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
40,52
Економія при броні: -2,81 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
301.0 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
40,28
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
301.2 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
40,39
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
301.9 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
41,42
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
302.0 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
39,17
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
302.3 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
45,59
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
302.5 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
39,99
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Покров, вул. Героїв України, 4/4
302.9 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
39,30
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Покров, вул. Центральна, 25
303.2 км
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 40 мл №1
Амальгама Люкс
24,33
Економія при броні: -1,15 грн
КРЕМ "ГЛІЦЕРИНОВИЙ" ДЛЯ РУК 75 мл №1
Амальгама Люкс
46,12
Економія при броні: -2,18 грн