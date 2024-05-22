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Бадяга косметична (305835) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бадяга косметична
Ціна в місті Київ
від 8,50 грн
Без рецепта
1 шт від 8,50 грн 1 шт від 15,00 грн
В наявності в 53 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Вага
5 г
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я

Бадяга косметична інструкція із застосування

Показання до застосування

Бадяга косметична: Засіб для зовнішнього застосування. Рекомендується використовувати для профілактики та покращення функціонального стану шкіри, при артритах, радикулітах, ревматизмі та кровопідтьоках.

Склад

Бадяга косметична.

Опис діючих речовин

Бадяга — препарат тваринного походження, який має місцеву подразнюючу, протизапальну й аналгетичну дію. Традиційний народний засіб від синців, ударів, ревматизму. Розтерті в порошок висушені губки застосовувалися для розтирання шкіри або як мазь у суміші з жиром або водою для накладення на шкіру. Надає місцевоподразнюючу дію (обумовлена вмістом мікроскопічних голок оксиду кремнію).

Спосіб застосування

Розмішати бадягу з кип’яченою водою у співвідношенні 1:4 і наносити на уражене місце при травмах, розтягах, появі синців, гематом на 10–20 хвилин два-три рази на день до покращення стану шкіри. При профілактичному застосуванні (болях у попереку, м’язах, суглобах, спині) наносити розчин бадяги на рослинній олії у співвідношенні 1:30 на 10–20 хвилин протягом 7–10 днів; для розтирання: натерти місце, яке турбує, після цього накрити компресним папером, зверху покласти теплий рушник. Дозволяється чергувати з іншими зовнішніми засобами. При сильному печінні змити бадягу водою.

Протипоказання

Не слід застосовувати при подряпинах і порізах, не допускається попадання бадяги на слизову оболонку носа і очей, у разі потрапляння ретельно змити бадягу водою. Індивідуальна чутливість. Щоб виключити виникнення індивідуальної чутливості рекомендується нанести мінімальну кількість розчину бадяги на внутрішню поверхню руки.

Форма випуску

Порошок 5 г (п/е пакет із замком у пеналі).

Термін придатності

36 місяців

БАДЯГА КОСМЕТИЧНА
БАДЯГА КОСМЕТИЧНА порошок 5 г
від 8,50 грн
В наявності в 53 аптеках
Ціни в аптеках
БАДЯГА КОСМЕТИЧНА
БАДЯГА КОСМЕТИЧНА порошок 5 г
від 8,50 грн
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