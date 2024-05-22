Розмішати бадягу з кип’яченою водою у співвідношенні 1:4 і наносити на уражене місце при травмах, розтягах, появі синців, гематом на 10–20 хвилин два-три рази на день до покращення стану шкіри. При профілактичному застосуванні (болях у попереку, м’язах, суглобах, спині) наносити розчин бадяги на рослинній олії у співвідношенні 1:30 на 10–20 хвилин протягом 7–10 днів; для розтирання: натерти місце, яке турбує, після цього накрити компресним папером, зверху покласти теплий рушник. Дозволяється чергувати з іншими зовнішніми засобами. При сильному печінні змити бадягу водою.