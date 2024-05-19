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БАДЯГА КОСМЕТИЧНА порошок 5 г - Київ (62453) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
15,27
Економія: -1,82 грн
13,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
15,20
Економія: -2,78 грн
12,42 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (5)
13,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
13,46
Економія: -1,99 грн
11,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (3)
14,79
Економія: -1,32 грн
13,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (4)
15,03
Економія: -2,61 грн
12,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (2)
15,11
Економія: -1,91 грн
13,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (7)
13,91
Економія: -0,61 грн
13,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (3)
13,74
Економія: -0,44 грн
13,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (2)
11,95
Економія: -0,50 грн
11,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (4)
14,49
Економія: -2,11 грн
12,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (2)
14,72
Економія: -1,85 грн
12,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (3)
13,23
Економія: -0,63 грн
12,60 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (3)
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (3)
12,31
Економія: -0,84 грн
11,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (3)
13,08
Економія: -1,61 грн
11,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
Всього: упаковка (6)
14,82
Економія: -2,45 грн
12,37 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (10)
19,50
Економія: -4,74 грн
14,76 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
13,24
Економія: -1,67 грн
11,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (1)
13,42
Економія: -0,82 грн
12,60 грн