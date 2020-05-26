Фармакодинаміка. Глутаргін алкоклін — сіль аргініну та глутамінової кислоти.

При алкогольній інтоксикації препарат стимулює утилізацію алкоголю у монооксигеназній системі печінки, попереджує пригнічення ключового ферменту утилізації етанолу — алкогольдегідрогенази; прискорює інактивацію та виведення токсичних продуктів метаболізму етанолу у результаті збільшення утворення та окиснення бурштинової кислоти; знижує пригнічувальний вплив алкоголю на центральну нервову систему (ЦНС) за рахунок нейромедіаторних властивостей збуджувальної глутамінової кислоти. Завдяки цим властивостям препарат проявляє антитоксичний та витверезний ефекти.

Препарат має також гепатопротекторні та гіпоамоніємічні властивості. Гепатопротекторна дія препарату зумовлена його антиоксидантними, антигіпоксичними та мембраностабілізуючими властивостями, а також позитивним впливом на процеси енергозабезпечення у гепатоцитах. Гіпоамоніємічні ефекти препарату реалізуються шляхом активації знешкодження аміаку в орнітиновому циклі синтезу сечовини, зв'язування аміаку в нетоксичний глутамін, а також посилення виведення аміаку з ЦНС та його екскреції з організму. Завдяки цим властивостям препарату знижуються загальнотоксичні, у т. ч. нейротоксичні ефекти аміаку.

В експериментальних дослідженнях на тваринах препарат не проявляв ембріотоксичних, гонадотоксичних, мутагенних і тератогенних ефектів, не спричиняв алергічних та імунотоксичних реакцій.

Фармакокінетика. Не досліджували.