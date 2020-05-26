Глутаргін алкоклін (Glutargin alkoklin) (282020) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Глутаргін алкоклін інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: 1 пакет (3 г) містить аргініну глутамату 1 г;
допоміжні речовини: гліцин, маніт (Е 421), кислота лимонна безводна, аспартам (Е 951); ароматизатор «Лимон», що містить мальтодекстрин, гуміарабік, кислоту лимонну.
Лікарська форма
Порошок для орального розчину.
Основні фізико-хімічні властивості: порошок від білого до білого з жовтуватим відтінком кольору з фруктовим запахом.
Фармакотерапевтична група
Препарати, що застосовуються при захворюваннях печінки, ліпотропні речовини. Аргініну глутамат. Код АТХ А05В А01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Глутаргін алкоклін — сіль аргініну та глутамінової кислоти.
При алкогольній інтоксикації препарат стимулює утилізацію алкоголю у монооксигеназній системі печінки, попереджує пригнічення ключового ферменту утилізації етанолу — алкогольдегідрогенази; прискорює інактивацію та виведення токсичних продуктів метаболізму етанолу у результаті збільшення утворення та окиснення бурштинової кислоти; знижує пригнічувальний вплив алкоголю на центральну нервову систему (ЦНС) за рахунок нейромедіаторних властивостей збуджувальної глутамінової кислоти. Завдяки цим властивостям препарат проявляє антитоксичний та витверезний ефекти.
Препарат має також гепатопротекторні та гіпоамоніємічні властивості. Гепатопротекторна дія препарату зумовлена його антиоксидантними, антигіпоксичними та мембраностабілізуючими властивостями, а також позитивним впливом на процеси енергозабезпечення у гепатоцитах. Гіпоамоніємічні ефекти препарату реалізуються шляхом активації знешкодження аміаку в орнітиновому циклі синтезу сечовини, зв'язування аміаку в нетоксичний глутамін, а також посилення виведення аміаку з ЦНС та його екскреції з організму. Завдяки цим властивостям препарату знижуються загальнотоксичні, у т. ч. нейротоксичні ефекти аміаку.
В експериментальних дослідженнях на тваринах препарат не проявляв ембріотоксичних, гонадотоксичних, мутагенних і тератогенних ефектів, не спричиняв алергічних та імунотоксичних реакцій.
Фармакокінетика. Не досліджували.
Показання
Профілактика сп'яніння та гепатотоксичної дії алкоголю. Лікування гострої алкогольної інтоксикації легкого та середнього ступеня тяжкості, а також у складі комплексної терапії постінтоксикаційних розладів після гострого алкогольного отруєння тяжкого ступеня.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Стан пропасниці, підвищена збудливість, тяжке порушення фільтраційної (азотовидільної) функції нирок.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Ефект препарату на секрецію інсуліну підвищується при одночасному призначенні амінофіліну. Препарат може посилювати ефект антиагрегаційних засобів (дипіридамолу). Попереджує та послаблює нейротоксичні явища, які можуть виникнути при застосуванні ізоніазиду. Послаблює ефект вінбластину.
Особливості застосування
При курсовому призначенні пацієнтам з порушеннями функцій ендокринних залоз слід враховувати, що препарат стимулює секрецію інсуліну та гормону росту. Препарат активує зв'язування аміаку у сечовину, що закономірно може супроводжуватися короткочасним підвищенням її рівня у крові.
Аспартам є похідним фенілаланіну, що являє небезпеку для хворих на фенілкетонурію.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Досвід застосування у період вагітності або годування груддю недостатній, тому препарат не слід застосовувати у період вагітності. У разі необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Препарат призначати дорослим внутрішньо, попередньо розчинивши вміст пакета в ¼-½ склянки води.
Для профілактики сп'яніння та гепатотоксичної дії алкоголю приймати 2 г (2 пакети) за 1–2 години до прийому алкоголю або 1 г (1 пакет) за 1 годину до прийому алкоголю та 1 г (1 пакет) протягом 0,5 години після прийому алкоголю.
Для лікування гострої алкогольної інтоксикації легкого та середнього ступеня тяжкості приймати по 1 г (1 пакет) 4 рази на добу з інтервалами 1–2,5 години, у наступні 2–3 дні — по 1 г (1 пакет) 2 рази на добу. При алкогольній інтоксикації тяжкого ступеня приймати по 1 г (1 пакет) 2 рази на добу протягом 20 днів у складі комплексної терапії після курсу лікування ін'єкційними препаратами Глутаргіну.
Діти
Ефективність та безпека застосування препарату дітям не досліджені, тому препарат не слід застосовувати цій віковій категорії пацієнтів.
Передозування
Симптоми: нудота, блювання, біль у животі, рідкі випорожнення, озноб, короткочасна гіпертермія та/або гіпотонія, збудження ЦНС, безсоння, біль у грудній клітці, атріовентрикулярна блокада.
Лікування. Терапія симптоматична. Залежно від вираженості клінічної симптоматики − прийом активованого вугілля, у разі необхідності − антигістамінна терапія, внутрішньовенне введення кортикостероїдів.
Побічні реакції
Зрідка можливі:
з боку травного тракту: відчуття легкого дискомфорту у ділянці шлунково-кишкового тракту і нудота безпосередньо після застосування препарату, що минають самостійно;
з боку імунної системи: реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж, гіперемію, кропив'янку, ангіоневротичний набряк.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 3 г у пакетах № 1×2, № 1×5, № 1×10 або у пакетах спарених № 2×5 у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.