Енгістол розчин для ін’єкцій (Engystol®) (281527) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Енгістол розчин для ін єкцій інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Препарат чинить імунокоригувальну (непряму противірусну), протизапальну, дезінтоксикаційну дію, регенерує SH-групи ферментів у разі інтоксикації за рахунок активації захисних сил організму та нормалізації його функцій.
Фармакокінетика. Для гомеопатичних препаратів не визначається.
Показання Енгістол розчин для ін єкцій
гострі та хронічні інфекційні захворювання вірусного походження (гепатит, цитомегаловірусна інфекція, герпес, бронхіт, пневмонія, коклюш, грип, ГРВІ).
Застосування Енгістол розчин для ін єкцій
разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років — 1 ампула по 1,1 мл. Застосовувати 1–3 рази на тиждень у вигляді в/м, п/ш, в/в (струминно) ін’єкцій.
У гострих випадках — 1 ампула щоденно протягом 3–5 днів.
Курс лікування: 2–5 тиж.
Тривалість лікування залежить від ступеня тяжкості та перебігу захворювання та визначається лікарем індивідуально.
Діти. Препарат рекомендований для застосування у дітей віком від 6 років.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.
Побічна дія
у поодиноких випадках можуть виникати висипи на шкірі, свербіж, кропив’янка, еритема, сухість шкіри. У такому разі необхідно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря. Також можливі алергічні реакції, ангіоневротичний набряк, зміни в місці введення, у тому числі почервоніння, набряки.
Особливості застосування
якщо симптоми не зникають або стан пацієнта погіршується, необхідно проконсультуватися з лікарем.
На початку лікування препаратом можливе короткочасне загострення наявних симптомів захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити та звернутися за консультацією до лікаря.
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Випадки негативного впливу невідомі. Можливість застосування визначає лікар у разі, якщо користь від застосування лікарського засобу переважає потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Невідома.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
невідома.
Несумісність. Невідома.
Передозування
не відзначалося.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.