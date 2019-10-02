якщо симптоми не зникають або стан пацієнта погіршується, необхідно проконсультуватися з лікарем.

На початку лікування препаратом можливе короткочасне загострення наявних симптомів захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити та звернутися за консультацією до лікаря.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Випадки негативного впливу невідомі. Можливість застосування визначає лікар у разі, якщо користь від застосування лікарського засобу переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Невідома.