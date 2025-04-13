Цей препарат застосовують виключно в умовах стаціонару та під наглядом медпрацівників.

Як і при застосуванні будь-яких препаратів, що стимулюють пологову діяльність, слід враховувати ризик розриву матки. Необхідно взяти до уваги супутнє лікування, стан матері та плода, щоб мінімізувати ризик гіперстимуляції матки, розриву матки, маткової кровотечі, смерті плода та новонародженого.

Під час застосування динопростону слід проводити безперервний електронний моніторинг активності скорочень матки і частоти серцевих скорочень плода. У пацієнток з гіпертонусом матки або її підвищеною скоротливою активністю або тих, у кого спостерігаються незвичні зміни у частоті серцевих скорочень плода, пологи слід вести таким чином, щоб забезпечити загальну безпеку плода і матері.

Динопростон слід з обережністю призначати пацієнткам з порушеннями серцево-судинної системи, функції печінки або нирок в анамнезі, а також з астмою (або астмою в анамнезі), глаукомою (або з підвищеним внутрішньоочним тиском) або при розриві хоріоамніотичних оболонок, у тому числі в анамнезі. Динопростон слід застосовувати з обережністю пацієнткам з багатоплідною вагітністю.

Жінки віком від 35 років, які мали ускладнення в період вагітності, та жінки з гестаційним терміном більше 40 тижнів мають підвищений ризик розвитку синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові у післяпологовий період.

Крім того, ці ж фактори можуть сприяти підвищенню ризику, пов’язаного з індукцією пологів (див. розділ «Побічні реакції»). Тому таким жінкам динопростон слід застосовувати з обережністю.

У ранній післяпологовий період необхідно якомога скоріше вжити відповідних заходів для виявлення можливого початку фібринолізу.

Перед застосуванням препарату Препідил потрібно ретельно оцінити пропорційне співвідношення розмірів плода і таза.

Дослідження препарату у тварин із застосуванням високих доз протягом декількох тижнів показали, що простагландини, що належать до групи E і F, можуть спричинити проліферацію кісткової тканини. Подібний ефект спостерігався у новонароджених, які отримували довготривалу терапію простагландином Е1. При нетривалій терапії препаратом Препідил подібні ефекти на кісткову тканину не спостерігалися.

Необхідно запобігати введенню гелю Препідил вище рівня внутрішнього вічка шийки матки, оскільки при екстраамніотичному введенні препарату спостерігалися випадки гіперстимуляції матки.

Загалом індукція пологів асоційована з ризиком емболії амніотичною рідиною (анафілактоїдний синдром вагітності). Випадки емболії амніотичною рідиною спостерігалися після застосування різних лікарських форм динопростону, який використовували для дозрівання шийки матки (див. розділ «Побічні реакції»). Часто цей стан виникає раптово під час пологів, кесаревого розтину або впродовж 48 годин після пологів.

Клініцист повинен враховувати те, що інтрацервікальне введення динопростону може призводити до непередбачуваних розривів із подальшою емболізацією антигенною тканиною та розвитком у поодиноких випадках анафілактоїдного синдрому вагітних (емболія амніотичною рідиною).

Як і при всіх внутрішньоматкових введеннях, необхідно враховувати ризик розвитку місцевих інфекцій при екстраамніотичному застосуванні. У таких випадках інфекції потрібно лікувати.

Після застосування простагландинів та аналогів простагландинів для ін’єкцій повідомлялося про випадки тяжких серцево-судинних ускладнень, що можуть бути летальними (інфаркт міокарда та/або фібриляція шлуночків). На сьогодні відсутні повідомлення про виникнення даних ускладнень після вагінального застосування простагландинів Е2. Ризик цих ускладнень підвищується з віком, а також при хронічному та нещодавньому палінні. З міркувань безпеки пацієнткам слід відмовитися від паління протягом декількох днів до введення динопростону.