ДИНОПРОСТОН (DINOPROSTONUM) Діюча речовина
належить до родини природних ненасичених жирних кислот; стимулює органи, що мають у своєму складі гладком’язову тканину, і змінювати у бажаному напрямі відповідь органів на інші гормональні стимули; головна галузь клінічного застосування динопростону ґрунтується на його здатності прискорювати дозрівання шийки матки і стимулювати маткові скорочення; в основі змін, що відбуваються у шийці матки під час її фармакологічно індукованого розм’якшення, згладження і розширення (що разом визначається як дозрівання шийки матки), лежить не лише скорочення гладком’язових клітин, яких насправді не так багато у шийці матки.
гель вагінальний показаний для індукції пологів у жінок з доношеною або майже доношеною вагітністю, які мають зрілу шийку матки та один плід у потиличному передлежанні; ендоцервікальний гель призначається для дозрівання шийки матки у вагітних жінок з доношеною або майже доношеною вагітністю, у разі необхідності індукції родової діяльності за терапевтичними чи акушерськими показаннями.
для індукції пологів у жінок з доношеною або майже доношеною вагітністю початкова доза 1 мг, гель вагінальний застосовувати шляхом обережного введення повного вмісту шприца у заднє склепіння піхви, при необхідності через 6 год можна застосувати другу дозу - 1 мг, щоб збільшити відповідь на початкову дозу; 2 мг, якщо відповіді на початкову дозу немає; обережно вводять шприц у цервікальний канал (безпосередньо під внутрішнім вічком шийки матки), і за допомогою катетера вводять увесь вміст шприца (0,5 мг динопростону = 3 г гелю), після чого катетер видаляють; не вводити вище рівня внутрішнього вічка шийки матки; після введення гелю пацієнтка повинна лежати на спині щонайменше 15 хв, щоб звести до мінімуму витікання гелю.
підвищена чутливість до динопростону або будь-яких допоміжних речовин гелю; пацієнткам, яким протипоказані засоби, що стимулюють родову діяльність: при багатоплідній вагітності; жінки, які мали шість або більше доношених вагітностей; якщо голівка плода не вставлена в родові шляхи; при наявності рубців на матці (після кесаревого розтину, гістеротомії тощо); при невідповідності розмірів голівки плода тазу матері; при зміні ЧСС плода, що свідчить про дистрес плода; якщо існують акушерські умови, за яких співвідношення ризик/користь для матері або плода свідчить на користь хірургічного втручання; при наявності під час вагітності патологічних маткових кровотеч або виділень зі статевих шляхів нез’ясованої етіології; при непотиличному передлежанні плода; при інфекційних захворюваннях нижніх статевих шляхів; важкі і/або травматичні пологи в анамнезі; при передлежанні плода вище площини входу в малий таз; при хворобах серця, легень, нирок або печінки в активній фазі; при розриві хоріоамніотичних оболонок.
у матері - реакції гіперчутливості такі як: анафілактичні реакції, анафілактичний шок, анафілактоїдні реакції; хрипи, задишка, відчуття нестачі повітря, кашель; діарея, нудота, блювання; біль у спині; патологічні зміни скоротливої активності матки (збільшення частоти, сили або тривалості скорочень), розрив матки, розрив плаценти, легенева емболія амніотичною рідиною, швидке розкриття шийки матки; відчуття тепла або подразнення у піхві; гарячка, біль; зупинка серця; гіпертензія; гіпотензія, судоми, астма, бронхоспазм; у плода - мертвонародження, передчасні пологи, погіршення стану здоров’я новонароджених (нижче 7 балів за шкалою Апгар), ацидоз плода; дистрес плода, порушення ЧСС плода.