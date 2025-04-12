Нормазе можна приймати як розведеним, так і нерозведеним. Дозу потрібно підбирати, виходячи з клінічного ефекту. Разову дозу лактулози слід проковтнути одразу і не утримувати протягом будь-якого часу в роті. Режим прийому препарату слід підбирати відповідно до потреб пацієнта.

Якщо пацієнту препарат призначений 1 раз на добу, дозу слід приймати завжди в один і той же період доби, наприклад під час сніданку. Під час терапії проносними засобами рекомендується вживати достатню кількість рідини (1,5–2 л, що відповідає 6–8 склянкам) на добу.

Дозування при запорах або при станах, що потребують полегшення дефекації . Лактулозу можна приймати у вигляді разової добової дози або розподіливши її на два прийоми. Через кілька днів початкова доза може бути скоригована до підтримувальної дози на підставі відповіді на лікування. Може знадобитися кілька днів терапії (2–3 дні) до прояви лікувального ефекту.



Вік Початкова доза

на добу, мл Підтримувальна доза на добу, мл Дорослі та діти віком від 14 років 15–45 15–30 Діти віком 7–14 років 15 10–15 Діти віком 1–6 років 5–10 5–10 Діти віком до 1 року <5 <5