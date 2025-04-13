Фармакодинаміка.

Фармакодинамічна активність лікарського засобу Целестодерм-В® прямо пропорційна активності бетаметазону валерату та його похідних.

Бетаметазону 17-α валерат — ефір бетаметазону. Бетаметазон — похідна сполука кортизолу, яка має 1,2 подвійні зв’язки, фтор та бета-метиловий радикали. Це і призводить до вищої глюкокортикостероїдної/протизапальної, але нижчої мінералокортикоїдної активності порівняно з гідрокортизоном.

Целестодерм-В® пригнічує запалення, свербіж та спричиняє вазоконстрикцію. Очікується, що дія цього лікарського засобу настає після зв’язування зі стероїдними рецепторами.

Фармакокінетика.

Кортикостероїди місцевого застосування можуть всмоктуватися через непошкоджену шкіру. Всмоктування підвищується при запаленні та/або за інших умов. Зокрема, всмоктування кортикостероїдів місцевого застосування підвищується при застосуванні оклюзійної пов’язки. Тому застосування оклюзійної пов’язки при резистентних дерматозах підвищує терапевтичний ефект.

Всмоктування та розподіл

Фармакокінетика місцевих кортикостероїдів, які всмокталися через шкіру, є такою ж, як і при системному застосуванні.

Кортикостероїди зв’язуються з білками плазми крові в різній мірі.

Біотрансформація та виведення

Первинний метаболізм кортикостероїдів відбувається в печінці, після чого настає ниркова екскреція. Деякі місцеві кортикостероїди та їхні метаболіти виводяться з жовчю.