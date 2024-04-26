БЕТАМЕТАЗОН (BETAMETHASONUM)

р-н можна вводити в/в, в/м, внутрішньосуглобово, у місця ураження та у м’які тканини; дози та режими дозування визначаються індивідуально, залежно від особливостей захворювання, тяжкості і ефективності проведеного лікування, початкова доза для дорослих - до 8 мг/добу, у менш тяжких випадках можливе застосування у менших дозах, при необхідності початкові разові дози можуть бути збільшені; для дітей початкова в/м доза - 20-125 мкг/кг/добу, дозування для дітей молодшого і старшого віку слід встановлювати за тими ж принципами, що й для дорослих (надаючи перевагу чіткому дотриманню доз, що вказані для віку та маси тіла); для в/в крап. введення вводять з 0,9% р-ном натрію хлориду або глюкози; при набряку головного мозку пацієнтам у стані коми середня разова доза становить 2-4 мг 4 р/добу; при перших ознаках і діагнозі г. або відстроченого відторгнення ниркового алотрансплантанту вводять в/в крап., початкова доза бетаметазону - 60 мг протягом перших 24 год.; допологова профілактика респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених: при стимуляції пологової діяльності до 32 тижнів вагітності або при неминучості передчасних пологів до 32 тижнів вагітності внаслідок акушерських ускладнень рекомендується протягом 24-48 годин, які передують передбачуваному розродженню, вводити в/м по 4-6 мг бетаметазону кожні 12 год. (2-4 дози)., необхідно, щоб лікування було розпочато принаймні за 24 год. (краще за 48-72 год.) до розродження; для профілактики трансфузійних ускладнень вводять 1 або 2 мл (4-8 мг) в/в (безпосередньо перед переливанням крові); субкон’юнктивально вводять, як правило, 0,5 мл препарату (2 мг бетаметазону); суспензію д/ін’єк. рекомендується вводити в/м за необхідності системного надходження; безпосередньо в уражену м’яку тканину або у вигляді внутрішньосуглобових та періартикулярних ін’єкцій при артритах; у вигляді внутрішньошкірних ін’єкцій при різноманітних захворюваннях шкіри; у вигляді місцевих ін’єкцій в осередок ураження при деяких захворюваннях стопи, суспензія не призначена для в/в або п/ш введення; початкова в/м доза препарату - 1-2 мл: при тяжких станах (червоний вовчак та астматичний статус), які потребують екстрених заходів, початкова доза препарату може становити 2 мл; при різноманітних дерматологічних захворюваннях достатньо 1 мл; при захворюваннях дихальної системи дія препарату розпочинається протягом декількох год. після в/м ін’єкції препарату; при БА, сінній гарячці, алергічному бронхіті та алергічному риніті суттєве поліпшення стану досягається після введення 1-2 мл препарату; при г. та хр. бурситах доза для в/м введення - 1-2 мл; місцеве застосування: при г. бурситах - введення 1-2 мл у синовіальну сумку, лікування хр. бурситу проводять меншими дозами препарату після купірування г. нападу хвороби; при ревматоїдному поліартриті та остеоартриті внутрішньосуглобово вводять 0,5-2 мл, тривалість терапевтичної дії препарату значно варіює і може становити 4 і більше тижнів, рекомендовані дози препарату при введенні у великі суглоби - 1-2 мл; у середні - 0,5-1 мл; у малі - 0,25-0,5 мл; у разі дерматологічних захворювань вводять внутрішньошкірно безпосередньо в осередок ураження (0,2 мл/см2 ); рекомендовані разові дози при захворюванні ніг (з інтервалами між уведеннями 1 тижд.): при твердому мозолі - 0,25-0,5 мл; при шпорі - 0,5 мл; при тугорухливості великого пальця стопи - 0,5 мл; при варусному малому пальці стопи - 0,5 мл; при синовіальній кісті - від 0,25 до 0,5 мл; при тендосиновіїті - 0,5 мл; при запаленні кубовидної кістки - 0,5 мл; при г. подагричному артриті - від 0,5 до 1 мл, для введення рекомендують застосовувати туберкуліновий шприц з голкою, яка має діаметр приблизно 1 мм.