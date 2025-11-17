Фармакодинаміка.

Вітамін А: забезпечує правильний ріст і нормальний стан кісток і епітеліальних тканин, зору й імунної системи.

Вітамін D: регулює метаболізм кальцію і фосфору.

Вітамін Е: попереджає окислення поліненасичених жирних кислот у мембранах.

Вітамін В1: необхідний коензим у метаболізмі вуглеводів і передачі нервового імпульсу.

Вітамін В2: є частиною ФМН і ФАД (флавінмононуклеотид і флавінаденіндинуклеотид), необхідних переважно для обміну речовин.

Вітамін В6: необхідний у ферментах, що беруть участь в обміні речовин, а також для синтезу нейротрансмітерів і гемоглобіну.

Вітамін В12: функціонує як коензим у синтезі нуклеїнових кислот і разом із фолієвою кислотою залучається у метаболічні процеси.

Нікотинамід: є частиною кофакторів НАД (Н) і НАДФ (Н) і частиною фактора толерантності до глюкози.

Пантотенова кислота: функціонує в першу чергу як частина коензиму А і бере участь у продукції гормонів і антитіл.

Фолієва кислота: необхідна для клітинного поділу й у метаболічних процесах разом із вітаміном В12.

Вітамін С: необхідний для росту і нормального стану кісток, шкіри, зубів, капілярного ендотелію і імунної системи.

Магній: необхідний кофактор у процесах вивільнення енергії, поділу клітин і передачі нервового імпульсу.

Залізо: необхідне для функціонування гемоглобіну і як частина кисневого резервуара в м'язах.

Цинк: входить до складу різних ферментів, наприклад для синтезу і метаболізму жирів і білків.

Мідь: використовується в метаболічних реакціях і в синтезі білка.

Марганець: є активатором і забезпечує різні ферментні реакції в організмі.

Хром: є частиною фактора толерантності до глюкози і необхідний для нормального обміну речовин.

Селен: функціонує разом із вітаміном Е для захисту від окислення і як складова частина ферментів.

Йод: необхідний компонент тиреоїдних гормонів.

Фармакокінетика.

Фармакокінетика препарата не досліджувалась.