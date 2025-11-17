Мульти-Табс® Класичний (Multi-Tabs® Classic)
Мульти-Табс ® Класичний інструкція із застосування
Загальна характеристика
основні фізико-хімічні властивості: кругла, світло-жовта, вкрита оболонкою таблетка;
Склад
1 таблетка містить
|вітаміну А
|800 мкг=2666 МО
|(у вигляді ретинолу ацетату);
|вітаміну Д
|5 мкг=200 МО
|(у вигляді холекальциферолу);
|вітаміну Е
|10 мг=14,9 МО
|(у вигляді d,l-α-токоферолу ацетату);
|вітаміну В1
|1,4 мг
|(у вигляді тіаміну нітрату);
|вітаміну В2
|1,6 мг
|(у вигляді рибофлавіну);
|вітаміну В6
|2 мг
|(у вигляді піридоксину гідрохлориду);
|вітаміну В12
|1 мкг
|(у вигляді ціанокобаламіну);
|нікотинаміду
|18 мг
|(у вигляді нікотинаміду);
|кислоти пантотенової
|6 мг
|(у вигляді D-кальцію пантотенату);
|кислоти фолієвої
|200 мкг
|(у вигляді кислоти фолієвої);
|вітаміну С
|60 мг
|(у вигляді кислоти аскорбінової);
|магнію
|75 мг
|(у вигляді магнію оксиду;
|заліза
|14 мг
|(у вигляді заліза фумарату);
|цинку
|15 мг
|(у вигляді цинку оксиду);
|міді
|2 мг
|(у вигляді міді сульфату пентагідрату);
|марганцю
|2,5 мг
|(у вигляді марганцю сульфату);
|хрому
|50 мкг
|(у вигляді хрому хлориду);
|селену
|50 мкг
|(у вигляді натрію селенату);
|йоду
|150 мкг
|(у вигляді калію йодиду);
|допоміжні речовини:
целюлоза мікрокристалічна, крохмаль кукурудзяний, кальцію гідрогенфосфат, гіпромелоза, гліцерол, магнію стеарат, натрію кроскармелоза, желатин, титану діоксид, кремнію діоксид, тальк, вода очищена, заліза оксид жовтий, кислота стеаринова, кислота аскорбінова.
Форма випуску
Таблетки.
Фармакотерапевтична група
Полівітаміни з мінералами. Код АТС А11АА.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Вітамін А: забезпечує правильний ріст і нормальний стан кісток і епітеліальних тканин, зору й імунної системи.
Вітамін D: регулює метаболізм кальцію і фосфору.
Вітамін Е: попереджає окислення поліненасичених жирних кислот у мембранах.
Вітамін В1: необхідний коензим у метаболізмі вуглеводів і передачі нервового імпульсу.
Вітамін В2: є частиною ФМН і ФАД (флавінмононуклеотид і флавінаденіндинуклеотид), необхідних переважно для обміну речовин.
Вітамін В6: необхідний у ферментах, що беруть участь в обміні речовин, а також для синтезу нейротрансмітерів і гемоглобіну.
Вітамін В12: функціонує як коензим у синтезі нуклеїнових кислот і разом із фолієвою кислотою залучається у метаболічні процеси.
Нікотинамід: є частиною кофакторів НАД (Н) і НАДФ (Н) і частиною фактора толерантності до глюкози.
Пантотенова кислота: функціонує в першу чергу як частина коензиму А і бере участь у продукції гормонів і антитіл.
Фолієва кислота: необхідна для клітинного поділу й у метаболічних процесах разом із вітаміном В12.
Вітамін С: необхідний для росту і нормального стану кісток, шкіри, зубів, капілярного ендотелію і імунної системи.
Магній: необхідний кофактор у процесах вивільнення енергії, поділу клітин і передачі нервового імпульсу.
Залізо: необхідне для функціонування гемоглобіну і як частина кисневого резервуара в м'язах.
Цинк: входить до складу різних ферментів, наприклад для синтезу і метаболізму жирів і білків.
Мідь: використовується в метаболічних реакціях і в синтезі білка.
Марганець: є активатором і забезпечує різні ферментні реакції в організмі.
Хром: є частиною фактора толерантності до глюкози і необхідний для нормального обміну речовин.
Селен: функціонує разом із вітаміном Е для захисту від окислення і як складова частина ферментів.
Йод: необхідний компонент тиреоїдних гормонів.
Фармакокінетика.
Фармакокінетика препарата не досліджувалась.
Показання для застосування
Попередження і лікування дефіциту вітамінів і мінералів у дорослих і при лікуванні дітей від 4-х років при неадекватному харчуванні і при станах, що супроводжуються підвищеною потребою у вітамінах і мінералах (період росту, захворювання, період видужання), при порушенні всмоктування (наприклад при шлунково-кишкових захворюваннях, діареї). Препарат можуть приймати в звичайних дозах хворі на цукровий діабет та особи з непереносимістю глютену або молока, а також вагітні та жінки, які годують груддю.
Спосіб застосування та дози
Для дорослих та дітей старше 4-х років — по 1 таблетці на добу під час або після їжі. Тривалість лікування залежить від ступеня дефіциту вітамінів і визначається індивідуально.
Побічна дія
Рекомендовані дози звичайно добре переносяться. У деяких осіб, однак, можуть виникати побічні ефекти, такі, як шлунковий дискомфорт. Щоб їх попередити, не слід вживати препарат до їди.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Передозування
У випадку гострого передозування у дітей треба визначити кількість заліза, що потрапило до організму. Токсичні ефекти можуть розвитися, якщо дитина прийняла 2 і більше таблеток на кілограм маси тіла. Якщо ця кількість була прийнята дитиною, її треба негайно госпіталізувати.
У дорослих передозування проявляється у вигляді нудоти та блювання. Лікування симптоматичне.
Особливості застосування
Не рекомендується приймати інші препарати, що містять вітаміни та мінеральні речовини, без призначення лікаря. При вагітності та годуванні груддю застосовувати в звичайних дозах.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Не відома в рекомендованих дозах.
Умови та термін зберігання
Зберігати при температурі не вище 25оС у місці, недоступному для дітей.
Термін придатності
2 роки.
Умови відпуску
Без рецепта.
Упаковка
Блістери в картонній упаковці по 30 або 90 таблеток. 1 блістер містить 15 таблеток.
Виробник
Ферросан А/С (Данія).
Ferrosan A/S (Denmark).
Адреса
Sydmarken 5
DK — 2860 Soeborg
Denmark.