C max (нг/мл)

T max (год)

C min (нг/мл)

C avg (нг/мл)

AUC 0–24 (нг*год/мл)

18,5 ± 5,5

18,0 ± 9,4

8,9 ± 4,5

14,0 ± 4,8

327 ± 127

24,1 ± 5,6

18,0 ± 9,4

10,9 ± 6,5

15,9 ± 4,3

436 ± 106