Ілон® (Ilon®)
Ілон інструкція із застосування
Склад
Терпентин модрини - 54 мг/г
Олія терпинова - 72 мг/г
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Ілон є рослинним лікарським препаратом, який сприяє кровопостачанню ураженої ділянки шкіри, усуває запалення і чинить дезінфікуючу дію.
Фармакокінетика. Фармакокінетичні дослідження не проводилися.
Показання Ілон
місцеве лікування гнійних запальних захворювань шкіри, зокрема абсцесів, фурункулів, карбункулів, панариціїв та запалень потових залоз.
Застосування Ілон
лікарський засіб застосовувати зовнішньо місцево у дорослих пацієнтів. Залежно від площі запалення шкіри нанести смужку мазі довжиною 2‒3 см та накрити рану стерильною пов’язкою. Пов’язку слід змінювати 1 або 2 рази на добу. Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та визначається лікарем індивідуально.
Не застосовувати більше 10 днів.
Діти. Досвід застосування препарату у дітей відсутній, тому Ілон не рекомендується застосовувати у пацієнтів цієї вікової категорії.
Протипоказання
підвищена чутливість до діючих речовин або будь-якого допоміжного компонента лікарського засобу.
Побічна дія
побічні реакції після місцевого застосування мазі Ілон були слабковираженими та минущими. Рідко (від 1/10 000 до <1/1000) виникали алергічні реакції, зокрема свербіж, набряк, почервоніння шкіри, висип, печіння, які зникали після припинення лікування.
Особливості застосування
у разі погіршення стану шкіри (збільшення почервоніння, припухлість, біль) або загального стану (лихоманка) слід проконсультуватися з лікарем.
Уникати потрапляння мазі в очі.
Мазь не можна наносити на відкриті рани або при будь-яких видах висипу на шкірі.
Застосування у період вагітності і годування грудьми. З міркувань безпеки препарат не можна застосовувати у період вагітності і годування грудьми без призначення лікаря.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
необхідно враховувати можливість взаємодії з іншими препаратами для місцевого застосування, косметичними і побутовими хімічними засобами.
Передозування
повідомлень щодо передозування препарату не надходило.
Умови зберігання
у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.