у разі погіршення стану шкіри (збільшення почервоніння, припухлість, біль) або загального стану (лихоманка) слід проконсультуватися з лікарем.

Уникати потрапляння мазі в очі.

Мазь не можна наносити на відкриті рани або при будь-яких видах висипу на шкірі.

Застосування у період вагітності і годування грудьми. З міркувань безпеки препарат не можна застосовувати у період вагітності і годування грудьми без призначення лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Не впливає.