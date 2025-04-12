Алокін-Альфа (Allokin-Alfa)
Алокін-Альфа інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: алоферон;
1 ампула або флакон містить алоферону 1 мг.
Лікарська форма
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій.
Основні фізико-хімічні властивості: білого кольору гігроскопічний порошок або пориста маса без запаху.
Фармакотерапевтична група
Імуностимулятори. Код АТХ L03A X.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Алоферон — це олігопептид. Алоферон є ефективним індуктором синтезу ендогенних альфа- і гамма-інтерферонів та активатором системи природних кілерів. Засіб стимулює розпізнавання і лізис дефектних клітин цитотоксичними лімфоцитами. У ході експериментів виявлено високу ефективність препарату щодо інфекцій, спричинених вірусами грипу А і В, гепатиту В, герпесу та папіломи людини. Алоферон не спричиняє загальної токсичності, алергічних реакцій, не чинить мутагенної, канцерогенної та ембріотоксичної дії, не впливає на репродуктивну функцію.
Фармакокінетика.
Після проникнення у системний кровотік взаємодіє з імунокомпетентними клітинами, після чого виявлення алоферону утруднене внаслідок значної структурної подібності його метаболітів до білків сироватки крові. Підвищення рівня інтерферону спостерігається через 2 години після введення препарату і зберігається на високому рівні (у 2 ̶ 2,5 раза вище звичайного фонового) протягом 6 — 8 годин з поверненням початкових значень до кінця доби. Підвищена функціональна активність природних кілерів спостерігається протягом 7 днів після введення препарату.
Показання
У складі комплексної терапії, хронічного рецидивуючого герпесу І ̶ ІІ типу, гострого вірусного гепатиту В (легкого та середнього ступенів тяжкості).
Хронічна папіломавірусна інфекція, спричинена онкогенними вірусами папіломи людини.
Протипоказання
Підвищена чутливість до препарату. Аутоімунні захворювання.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Несумісність з іншими препаратами малоймовірна, однак слід з обережністю призначати одночасно з імуномодуляторами. При лікуванні хронічного рецидивуючого генітального герпесу можна призначати в комбінації з ацикловіром і його похідними (препарати мають різні механізми дії і доповнюють один одного в лікуванні вірусної інфекції). При гострому гепатиті В препарат призначається на фоні загальноприйнятої базисної терапії.
Особливості застосування
Лікування рекомендується розпочинати при появі перших ознак захворювання, при гепатиті В — не пізніше 7-го дня від початку появи симптомів жовтяниці.
При гострому гепатиті В препарат призначати при проведенні загальноприйнятої базисної терапії.
При лікуванні хронічного рецидивуючого генітального герпесу можна призначати у комбінації з противірусними препаратами.
Як монотерапію рекомендується застосовувати для лікування папіломавірусної інфекції, спричиненої онкогенними типами вірусу, при відсутності клінічних і субклінічних уражень шийки матки і аногенітальної ділянки.
У складі комплексної терапії застосувують для лікування клінічних і субклінічних форм уражень шийки матки і аногенітальної ділянки папіломавірусною інфекцією, спричиненою онкогенними типами вірусу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності або годування груддю препарат протипоказаний.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Під час лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом або занятті з іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій, оскільки у деяких пацієнтів можливе виникнення запаморочення.
Спосіб застосування та дози
Препарат вводити підшкірно. Для приготування розчину для ін'єкцій як розчинник застосовувати 0,9% розчин натрію хлориду. При підшкірному введенні препарату використовувати 1 мл розчинника.
Герпетична інфекція.
Стандартний курс лікування рецидивуючої герпетичної інфекції включає ін'єкції препарату у дозі 1 мг підшкірно через день, усього 3 ін'єкції на курс. У разі недостатньої ефективності та за умови відсутності виражених побічних ефектів при наступному рецидиві рекомендується призначати ін'єкції у дозуванні 1 мг через день, усього 6 ̶ 9 ін'єкцій на курс.
Гепатит.
При лікуванні гострого гепатиту В легкого та середнього ступенів тяжкості препарат вводити після підтвердження діагнозу у дозі 1 мг 3 рази на тиждень протягом 3 тижнів (усього 9 ін'єкцій).
Хронічна папіломавірусна інфекція, спричинена онкогенними вірусами папіломи людини.
Стандартний курс лікування інфекцій, спричинених онкогенними типами вірусу папіломи людини, включає ін’єкції препарату у дозі 1 мг через день, усього на курс 6 ін'єкцій.
Діти
Дітям препарат протипоказаний.
Передозування
Випадки передозування препарату невідомі.
Побічні реакції
Алергічні реакції, включаючи висипи; слабкість, запаморочення, утворення нових елементів висипки (при герпетичній інфекції), зміни в місці введення.
У клінічних дослідженнях описаний випадок грипоподібного синдрому при застосуванні препарату. Додатково, були описані реакції на введення препарату у вигляді незначної нудоти та нездужання, що минули самостійно протягом 2–3 годин.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 8 °С. Не заморожувати.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Для виробника ПрАТ “БІОФАРМА”, Україна, м. Київ:
3 ампули з ліофілізатом у касетній контурній чарунковій упаковці. По 1 касетній контурній чарунковій упаковці у пачці з картону з маркуванням українською мовою.
Для виробника ТОВ “ФЗ “БІОФАРМА”, Україна, Київська обл., м. Біла Церква:
3 ампули з ліофілізатом у касетній контурній чарунковій упаковці. По 1 касетній контурній чарунковій упаковці у пачці з картону з маркуванням українською мовою;
3 флакони з ліофілізатом у касетній контурній чарунковій упаковці. По 1 касетній контурній чарунковій упаковці у пачці з картону з маркуванням українською мовою.
Для виробника ДП «ЕНЗИМ» Україна, Вінницька обл., м. Ладижин:
3 флакони з ліофілізатом у касетній контурній чарунковій упаковці. По 1 касетній контурній чарунковій упаковці у пачці з картону з маркуванням українською мовою.
Категорія відпуску
За рецептом.