Алоферон — ефективний індуктор синтезу ендогенних α- і γ-інтерферонів і активатор природних кілерів. Алоферон стимулює розпізнавання і лізис дефектних клітин цитотоксичними лімфоцитами. Алоферон ефективний щодо вірусних інфекцій, таких як вірус грипу А і В, гепатиту В, герпесу і папіломи людини. Алоферон не викликає токсичності, алергічних реакцій, не чинить мутагенної, канцерогенної та ембріотоксичної дії та не впливає на репродуктивну функцію.

Алоферон після попадання в кров, взаємодіє з імунокомпетентними клітинами. Через схожу структурну подібность метаболітів алоферон з білками плазми крові, визначення його концентрації утруднено. Підвищення концентрації інтерферону в плазмі крові визначалося через 2 години після введення препарату і зберігалося на високому рівні протягом 6-8 ч. Підвищення функціональної активності природних кілерів визначалося протягом 7 днів після введення Алоферон.