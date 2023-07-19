АЛОФЕРОН* (ALLOFERONUM*) Діюча речовина
Алоферон — ефективний індуктор синтезу ендогенних α- і γ-інтерферонів і активатор природних кілерів. Алоферон стимулює розпізнавання і лізис дефектних клітин цитотоксичними лімфоцитами. Алоферон ефективний щодо вірусних інфекцій, таких як вірус грипу А і В, гепатиту В, герпесу і папіломи людини. Алоферон не викликає токсичності, алергічних реакцій, не чинить мутагенної, канцерогенної та ембріотоксичної дії та не впливає на репродуктивну функцію.
Алоферон після попадання в кров, взаємодіє з імунокомпетентними клітинами. Через схожу структурну подібность метаболітів алоферон з білками плазми крові, визначення його концентрації утруднено. Підвищення концентрації інтерферону в плазмі крові визначалося через 2 години після введення препарату і зберігалося на високому рівні протягом 6-8 ч. Підвищення функціональної активності природних кілерів визначалося протягом 7 днів після введення Алоферон.
у комплексному лікуванні рецидивуючого герпесу I і II типу; гострого вірусного гепатиту В (легкого та середнього ступеня тяжкості).
Хронічна папіломавірусна інфекція, викликана онкогенним вірусом папіломи людини.
препарат вводять п/ш.
Герпетична інфекція - 1 мг п/ш через день, 3 ін’єкції на курс. При недостатній ефективності і при відсутності виражених побічних ефектів, при наступному рецидиві рекомендується призначати ін’єкції в дозі 1 мг через день, всього 6-9 ін’єкцій на курс.
Гепатит. Лікування гострого гепатиту В легкого та середнього ступенів тяжкості — 1 мг 3 рази на тиждень протягом 3 тижнів (всього 9 ін’єкцій).
Хронічна папіломавірусна інфекція, викликана онкогенними вірусами папіломи людини. по 1 мг через день, всього на курс 6 ін’єкцій.
підвищена чутливість до препарату, аутоімунні захворювання.
алергічні реакції, запаморочення, зміни в місці введення препарату.
з обережністю призначати одночасно з іншими імуномодуляторами. При лікуванні хронічного рецидивуючого генітального герпесу можна призначати в комбінації з ацикловіром і його. При гострому гепатиті В препарат призначають на тлі загальноприйнятої базисної терапії.
випадків передозування препарату не встановлено.