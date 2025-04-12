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Фармакодинаміка.

Хумалог® Мікс 25 — ДНК-рекомбінантний аналог людського інсуліну — є сумішшю, що складається на 25% з інсуліну лізпро (швидкодіючого аналога людського інсуліну) та на 75% із суспензії інсуліну лізпро протаміну (аналога людського інсуліну середньої тривалості дії).

Основною дією інсуліну лізпро є регуляція метаболізму глюкози.

Крім того, всі інсуліни виявляють анаболічні та антикатаболічні впливи на різні види тканин тіла. У м'язах та інших тканинах (окрім мозку) інсулін призводить до підвищення рівня глікогену, жирних кислот, гліцеролу, посилення синтезу протеїнів та захоплення амінокислот, у той же час у печінці інсулін пригнічує глікогеноліз, глюконеогенез, кетогенез, ліполіз, катаболізм білків та продукування амінокислот.

Інсулін лізпро виявився рівноцінним людському інсуліну.

Інсулін лізпро починає діяти швидко, пік його дії настає раніше ніж у звичайного людського інсуліну, а тривалість глюкозознижувальної дії менша, ніж у звичайного людського інсуліну при підшкірному введенні. Більш ранній початок дії інсуліну лізпро, приблизно через 15 хв після введення, прямо пов'язаний з його більш швидкою абсорбцією. Це дає можливість застосовувати інсулін лізпро ближче до прийому їжі (за 0 — 15 хв) порівняно з розчинним інсуліном (30–45 хв до прийому їжі).

Профіль активності Хумалогу базального є подібним до такого для інсуліну базального (НПХ) за проміжок часу приблизно 15 годин.

Швидкість інфузії глюкози

(мг/хв/кг) Хумалог® ············· Хумалог® Мікс 50

Хумалог® Мікс 25 –·– Протамінова суспензія інсуліну лізпро

Час (години)

Рисунок. Профілі середньої активності інсуліну залежно від часу після введення 0,3 ОД/кг Хумалог®, Хумалог® Мікс 50 Хумалог® Мікс 25 та протамінової суспензії інсуліну лізпро 30-ти здоровим добровольцям.

У дослідженні з проведенням клемп-тесту в 30 здорових добровольцiв порівнювались початок дії та цукрознижувальна активність препаратів Хумалог®, Хумалог® Мікс 50, Хумалог® Мікс 25 та суспензії інсуліну лізпро протаміну (див. рисунок). Графіки середньої швидкості інфузії глюкози залежно від часу показали різні профілі активності інсуліну для кожного препарату. Така характеристика Хумалогу®, як швидкий початок цукрознижувальної активності, зберігалася і для препарату Хумалог® Мікс 25. Медіана максимального фармакологічного ефекту Хумалог® Мікс 25 після введення 0,3 ОД/кг здоровим добровольцям була досягнута приблизно за 2 години (діапазон від 1 до 6 годин). Цукрознижувальна активність препарату виявлялася в середньому протягом 22 годин (у діапазоні від 13 до 22 годин), що було кінцем клемп-тесту.

На глюкодинамічну відповідь на застосування інсуліну лізпро не впливає порушення функції нирок або печінки. Глюкодинамічна різниця між інсуліном лізпро та розчинним інсуліном людським, як було визначено в ході процедури клемп-тесту глюкози, зберігалася при різній нирковій функціональності. Інсулін лізпро виявився рівним за силою інсуліну людському на молекулярній основі, але його ефект настає швидше, а тривалість дії — менша.

Фармакокінетика.

Початок дії інсуліну лізпро спостерігається приблизно через 15 хв після підшкірного введення; максимальний ефект розвивається через 30–70 хв. Швидкість абсорбції інсуліну лізпро та відповідно початок дії залежать від місця введення. Фармакокінетика інсуліну лізпро відображає таку для компонента, що швидко всмоктується. Фармакокінетика протамінової суспензії інсуліну лізпро відповідає фармакокінетиці інсуліну середньої тривалості дії, наприклад НПХ. Фармакокінетика препарату Хумалогу® Мікс 25 відображає фармакокінетичні властивості двох його окремих компонентів.

У пацієнтів із нирковою недостатністю абсорбція інсуліну лізпро є більш швидкою порівняно з абсорбцією у препаратів розчинного інсуліну людського. У пацієнтів з діабетом II типу з різним станом ниркової функції фармакокінетика інсуліну лізпро та інсуліну людського розчинного була приблизно однаковою та не залежала від функціонального стану нирок. У пацієнтів із печінковою недостатністю абсорбція інсуліну лізпро є більш швидкою порівняно з абсорбцією у препаратів розчинного інсуліну людського.