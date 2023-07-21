ІНСУЛІН ЛІСПРО (INSULINUM LISPRUM) Діюча речовина
регулює метаболізм глюкози; анаболічна та антикатаболічна дія на різні тканини організму (у тканинах м’язів посилення синтезу глікогену, жирних кислот, гліцерину та білка, а також збільшення поглинання амінокислот, одночасно з пригніченням глікогенолізу, глюконеогенезу, кетогенезу, ліполізу, катаболізму білків та виведення амінокислот), характеризується швидким початком дії (приблизно через 15 хв після введення).
лікування ЦД у дітей та дорослих, які потребують введення інсуліну для підтримання норми глюкози у крові, первинна стабілізація ЦД.
доза визначається залежно від стану хворого; можна вводити безпосередньо перед їжею або невдовзі після їжі, вводити п/шк або з використанням п/шк інфузійної помпи, в/в (для контролю рівня глюкози при кетоацидозі, гострих захворюваннях або під час операційного втручання та післяопераційного періоду), можна в/м, але не рекомендується; після п/шк ін’єкції ефект настає швидше та триває менше (від 2 до 5 год) порівняно із застосуванням звичайного людського інсуліну; для інфузій інсуліну лізпро можна застосовувати лише визначені СЕ-моделі інсулінових помп (прочитати та виконувати інструкції, що йдуть у комплекті з кожною помпою).
гіперчутливість до інсуліну лізпро або до інших компонентів препарату, гіпоглікемія.
АР; місцева реакція у місці ін’єкції, ліподистрофія, свербіж, висип; гіпоглікемія.