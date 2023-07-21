доза визначається залежно від стану хворого; можна вводити безпосередньо перед їжею або невдовзі після їжі, вводити п/шк або з використанням п/шк інфузійної помпи, в/в (для контролю рівня глюкози при кетоацидозі, гострих захворюваннях або під час операційного втручання та післяопераційного періоду), можна в/м, але не рекомендується; після п/шк ін’єкції ефект настає швидше та триває менше (від 2 до 5 год) порівняно із застосуванням звичайного людського інсуліну; для інфузій інсуліну лізпро можна застосовувати лише визначені СЕ-моделі інсулінових помп (прочитати та виконувати інструкції, що йдуть у комплекті з кожною помпою).