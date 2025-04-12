Застосовувати зовнішньо дорослим та дітям віком від 12 років.

Настойкою розтирати болючі місця 1–2 рази на добу до появи в них відчуття тепла або лег­кого поколювання. Для посилення дії препарату рекомендується сухе зігріваюче закутування болючих місць.

Тривалість застосування препарату залежить від ступеня запального процесу та чутливості шкіри хворого до препарату.