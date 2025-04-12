Перцю стручкового настойка (Tinctura capsici)
Перцю стручкового настойка інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: настойка плодів перцю стручкового дрібно порізаних (Capsici fructus);
1 флакон містить настойки плодів перцю стручкового дрібно порізаних (Capsici fructus) (1 : 10) (екстрагент − етанол 90%) 50 мл;
допоміжні речовини: відсутні.
Лікарська форма
Настойка.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина жовтувато-оранжевого або червонувато-оранжевого кольору.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м’язовому болю. Код АТХ М02А В.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини, що містяться у плодах перцю стручкового (ароматичний амін, капсаїцин, олія ефірна), мають місцевоподразнювальні властивості і при нанесенні на шкіру діють подібно до гірчичника.
Показання
Перцю стручкового настойку застосовувати як місцевий подразнювальний та відволікаючий засіб при міалгіях, невралгіях, люмбаго, артритах, ревматизмі.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість будь-якого з компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Особливості застосування
Запобігати потраплянню препарату в очі. У разі потрапляння в очі слід ретельно промити їх великою кількістю проточної води. Не наносити препарат на місця з гострим запальним процесом шкіри або на ушкоджену шкіру.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Безпека та клінічна ефективність настойки у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому в цей період препарат не слід застосовувати.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не досліджена.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати зовнішньо дорослим та дітям віком від 12 років.
Настойкою розтирати болючі місця 1–2 рази на добу до появи в них відчуття тепла або легкого поколювання. Для посилення дії препарату рекомендується сухе зігріваюче закутування болючих місць.
Тривалість застосування препарату залежить від ступеня запального процесу та чутливості шкіри хворого до препарату.
Діти
Безпека та ефективність застосування препарату дітям не встановлені, тому дітям віком до 12 років препарат не слід призначати.
Передозування
Випадки передозування не спостерігалися.
Побічні реакції
В окремих випадках при індивідуальній підвищеній чутливості можлива поява алергічних реакцій: відчуття жару, печіння, почервоніння шкіри, висипання на місці нанесення, свербіж та злущування шкіри.
У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій обов’язково слід порадитися з лікарем щодо подальшого застосування препарату!
Термін придатності
4 роки.
Не можна застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.
Заявник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02090, місто Київ, вул. Алматинська, будинок 12.