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Активні речовини — “П”ПЕРЕЦЬ СТРУЧКОВИЙ ОДНОРІЧНИЙ*& (CAPSICUM ANNUUM*&)

ПЕРЕЦЬ СТРУЧКОВИЙ ОДНОРІЧНИЙ*& (CAPSICUM ANNUUM*&) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Перцю стручкового настойка настоянка, 50 мл, флакон, № 1; Віола
Перцю стручкового настойка Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 Віола
В 809 аптеках
від 14,50 грн
Ціни в аптеках
Еспол мазь, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Еспол Мазь, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 394 аптеках
від 96,25 грн
Ціни в аптеках
Перцю стручкового настойка настоянка, 50 мл, флакон, № 1; Фітофарм
Перцю стручкового настойка Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 Фітофарм
В 33 аптеках
від 14,44 грн
Ціни в аптеках
Фітосепт розчин для ротової порожнини, флакон, 100 мл, № 1; Фітофарм
Фітосепт Розчин для ротової порожнини, флакон, 100 мл, № 1 Фітофарм
В 8 аптеках
від 20,44 грн
Ціни в аптеках