Активні речовини — “П”ПЕРЕЦЬ СТРУЧКОВИЙ ОДНОРІЧНИЙ*& (CAPSICUM ANNUUM*&) ПЕРЕЦЬ СТРУЧКОВИЙ ОДНОРІЧНИЙ*& (CAPSICUM ANNUUM*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Перцю стручкового настойка Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 Віола В 809 аптеках від 14,50 грн Ціни в аптеках Еспол Мазь, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм В 394 аптеках від 96,25 грн Ціни в аптеках Перцю стручкового настойка Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 Фітофарм В 33 аптеках від 14,44 грн Ціни в аптеках Фітосепт Розчин для ротової порожнини, флакон, 100 мл, № 1 Фітофарм В 8 аптеках від 20,44 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ПЕРЕЦЬ СТРУЧКОВИЙ ОДНОРІЧНИЙ*&