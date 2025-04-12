Призначають тільки дорослим в умовах стаціонару внутрішньовенно, внутрішньом'язово або підшкірно. Для запобігання ортостатичним явищам пацієнт повинен перебувати у положенні лежачи під час ін'єкції та протягом не менше 2 годин після неї.

При внутрішньовенному введенні розводять 0,5–1,5 мл (0,05–0,15 мг) 0,01% розчину Клофеліну-ЗН в 10–20 мл 0,9% розчину натрію хлориду і вводять струминно повільно — протягом 3–5 хв під суворим контролем за артеріальним тиском. У тяжких випадках і тільки в умовах стаціонару можливі 3–4 введення на добу.

Внутрішньом'язово та підшкірно вводять 0,5–1,5 мл (0,05–0,15 мг) нерозведеного розчину Клофеліну-ЗН.

Вища разова доза — 0,15 мг, добова — 0,6 мг (розподілена на 4 введення).